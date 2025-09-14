Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

14.09.2025 14:21
Feke'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Feke ilçesine bağlı Belenköy Kahveci Yaylası'nda saat 10.40'ta orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin alanda soğutma çalışması devam ediyor. Yangında 2 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

