Ormanlık alanda mahsur kalan kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Ormanlık alanda mahsur kalan kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

Ormanlık alanda mahsur kalan kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı
18.07.2026 14:00  Güncelleme: 14:15
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda mahsur kalan kişiyi fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu bulunduğu noktadan kurtarılan şahıs, sağlık kontrolü yapılmak üzere olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Sarıçam, İtfaiye, Yaşam, Adana, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda mahsur kalan kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı - Son Dakika

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