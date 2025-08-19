Adana'da bir oto yıkamacıda, 27 adet sahte plaka ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesinde bir oto yıkamacıda sahte plakalar olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler söz konusu iş yerine baskın yaptı. İş yerinde yapılan arama çalışmalarında 27 adet sahte plaka ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Polis ele geçirilen plakalarının hangi amaçla kullanacağına ve bir suça karışıp karışmadığının tespiti için çalışma yaptığı öğrenildi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Oto Yıkamacıda 27 Sahte Plaka Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?