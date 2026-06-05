Adana'da Otobüs Hırsızı Kadın Kameralara Yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Otobüs Hırsızı Kadın Kameralara Yansıdı

Adana\'da Otobüs Hırsızı Kadın Kameralara Yansıdı
05.06.2026 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir kadın, otobüs şoföründen parayı alarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarında görüntülendi.

Adana'da bir kadın, yolcu otobüsüne binerek bir süre şoförle konuştuktan sonra sürücünün araçtan inmesini fırsat bilip parayı alarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kadın yolcu otobüsüne bindi ve bir süre şoförle konuştu. Daha sonra otobüs şoförünün araçtan inmesini fırsat bilen kadın, sürücüye ait parayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan hırsızlık olayı otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kadının otobüse binerek şoförle konuştuğu, sürücünün araçtan inmesinin ardından parayı alıp kaçtığı görüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Hırsızlık, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Otobüs Hırsızı Kadın Kameralara Yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Mahkeme Icardi’yi haklı buldu, Wanda Nara’nın korktuğu başına geldi Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi
Uzaklaştırma kararı olan koca, çocuklarının gözü önünde eşini boynundan bıçakladı Uzaklaştırma kararı olan koca, çocuklarının gözü önünde eşini boynundan bıçakladı
İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo’nun Ankara konseri iptal edildi İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun Ankara konseri iptal edildi
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

18:08
Kılıçdaroğlu MYK’yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
Kılıçdaroğlu MYK'yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
17:19
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 18:18:33. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Otobüs Hırsızı Kadın Kameralara Yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.