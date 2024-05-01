Adana'da Otomobil Dükkana Girdi: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adana'da Otomobil Dükkana Girdi: 2 Kişi Yaralandı

Adana\'da Otomobil Dükkana Girdi: 2 Kişi Yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir dükkana girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Şahin marka otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsü, önce bir araca çarptı, ardından dükkana girdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

01.05.2024 10:25  Güncelleme: 10:26
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Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dükkana girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Mithatpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 07 RTY 07 plakalı Şahin marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dükkana girdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza sırasında dükkanın önünde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza anında karşı taraftaki kendi işletmesinin önünde oturduğunu söyleyen Enes Yiğit, "Sürücü ara yoldan caddeye çıktı. Caddeye çıkarken hafif gaz verince aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Caddede önündeki arabaya çarptı, sonra düzeltemeyip dükkanın içerisine girdi. Dükkanın önünde duran iki vatandaş vardı, onlara da çarpıp içeri aldı. Kazadan 5-10 dakika sonra ambulans geldi, yaralı vatandaşları hastaneye götürdü" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Otomobil Dükkana Girdi: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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