Adana'da Otomobil Yaşlı Kadına Çarptı

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Adana'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Karacaoğlan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Semih Selim S. idaresindeki 01 CJZ 80 plakalı otomobil yolun karsısına geçmeye çalışan Zeliha Atık isimli yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulans ile yaralı kadın Kozan Devlet Hastanesi ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.