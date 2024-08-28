Adana'da otomobil yedek parça dükkanında yangın çıktı

Otomobil yedek parça dükkanında yangın
ADANA - Adana'da otomobil yedek parça dükkanında çıkan yangında işyeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Seyhan İlçesine bağlı Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir otomobil yedek parça dükkanında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangın kısa sürede büyürken itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından işyerindeki yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin işyerindeki soğutma çalışması devam ediyor.
Öte yandan, işyeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
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