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Adana'da yapılan operasyonda 357 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da yapılan operasyonda 357 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan bir aramada, bir otomobilde 357 gram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan 2 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Adana\'da yapılan operasyonda 357 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
02.01.2024 - 18:21,
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Adana'nın Pozantı ilçesinde polis ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 357 gram uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkların adli makamlarca tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekiplerince Adana- Ankara otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde uygulama yapıldı. Uygulamada durdurulan 06 plakalı bir otomobil içerisindeki kişilerin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler, araç içerisinde arama yaptı. Aramada araç içerisinde iki parça halinde 357 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki O.C. ile M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemede "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç "etme suçundan tutuklanarak Pozantı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Pozantı, Ankara, Adana, Adana, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da yapılan operasyonda 357 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da yapılan operasyonda 357 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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