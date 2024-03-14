Adana\'da Özel Halk Otobüsünde Yolcuya Sopa İle Saldırı

Adana'da özel halk otobüsünde arkalara doğru ilerlenmesini isteyen şoför, "Adamın üzerine mi çıkayım?" diyerek tepki gösteren yolcuya sopa ile saldırdı. Yaşanan kavga araç içi kamerasına yansıdı.
Adana'da Yüreğir hattında çalışan özel halk otobüsüne aracın sürücüsü iddiaya göre içeride yer kalmayacak kadar yolcu aldı. Daha fazla yolcu almak isteyen şoförün arkalara doğru ilerlenmesini istemesi üzerine bir yolcu, "Adamın üzerine mi çıkayım?" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine şoför, yanında bulunan sopayı alarak yolcuya saldırdı. O anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı. - ADANA
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Zonguldak'ta geçen yıl AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan ve arkadaşı Gökhan Katıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sürücünün, suçun taksirli suç olması ve tutuklamanın tedbir niteliği göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki kız yaralandı. Saldırı sonucunda bacakları ve kollarından yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımı ile köpeklerden kurtulabildi. Vatandaşlar, belediye ekiplerinin sokak köpekleri konusunda çalışma yapmasını istedi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, iddiaya göre, kendisinden ayrılan 17 yaşındaki genç kızı öldürüp sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti. Olay, sabah erken saatlerde Uzun Çarşı'da bulunan bir çamaşırcı dükkanında meydana geldi. İbrahim Olece, eski kız arkadaşı olduğu öğrenilen ve kendisinden ayrılan Ömür Aslan'ı dükkan içerisinde kovalayarak silahla vurdu. İki genç olay yerinde hayatını kaybetti.
Eskişehir'de 3 kadının fuhşa zorlandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, yaptıkları titiz çalışma sonucunda kadınları kurtarırken, olayın faili olan şüpheliyi de yakaladı. Jandarma ekipleri, fuhşa sürüklenen kadınların kimlik bilgilerini tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı. Fuhşa zorlanan kadınlar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tartıştığı kızı tabancayla öldüren genç, aynı silahla yaşamına son verdi. İ.O. (19), kız arkadaşı olduğu iddia edilen Ö.A'nın (17) çalıştığı mağazaya giderek tartışma yaşadı. Tartışma sırasında İ.O., tabancayla Ö.A'ya ateş edip ardından intihar etti. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde her iki gencin de hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler, incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Balayı tatili için Kapadokya'ya gelen Kader-Mutlu Akbaş çiftinin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davada 3 sanığa karar verildi. Mahkeme, E.A.'ya 5 yıl 5 ay, T.U.'ya 4 yıl 4 ay hapis cezası verirken, A.K. ise beraat etti.
Denizli'de silah kaçakçılığını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 3 şüphelinin ev ve arabalarında yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 255 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Denizli'de gerçekleştirilen Çember-14 operasyonunda, toplamda 74 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 hükümlü yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri dolandırıcılık suçundan 53 yıl 6 ay, biri hırsızlık suçundan 13 yıl 2 ay, biri ise uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 8 yıl 8 ay hapis cezası ile aranıyordu. Şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Üsküdar'da alkollü bir sürücü, çarptığı motosiklet sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden olmasıyla ilgili olarak hakim karşısına çıktı. Sanık, kusurunun olmadığını savunarak şeridinde kurallara uygun şekilde seyir halinde olduğunu iddia etti. Duruşmada müşteki avukatı, sanığın muhtemel kastla hareket ettiğini ve dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek diğer delillerin toplanmasının ardından değerlendirme yapılmasına karar verdi.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma yaparken, hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G. isimli şahıs yakalandı. N.G., tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sabah namazından çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen ve midibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 75 yaşındaki İsmet Gül, hastanede tedavi gördüğü süre boyunca hayatını kaybetti. Olayın ardından midibüs sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir coğrafya öğretmeni, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi ve araya giren kızını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından yakalandı.
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