Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili'nin Katil Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili'nin Katil Zanlısı Tutuklandı

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili\'nin Katil Zanlısı Tutuklandı

Adana'da Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken ifadesinde, 'Yaklaşık 1 milyon 500 bin TL alacağım vardı' dediği öne sürüldü. Olayda yaralanan Güdük, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

13.02.2024 17:14  Güncelleme: 17:21
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Adana'da Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün katil zanlısının, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken ifadesinde, "Yaklaşık 1 milyon 500 bin TL alacağım vardı" dediği öne sürüldü.

Olay, 12 Şubat günü Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'ndeki Adana Büyükşehir Belediye binasında meydana geldi. İddiaya göre, belediyeye bağlı Halk Ekmek'te çalışan Mikail Güvenir (44), Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük (40) ile konuşmak için makamına gitti. Bir süre sonra aralarında tartışma yaşanınca Mikail Güvenir yanındaki tabanca ile Samet Güdük'ü yaraladı. Mikail Güvenir, Samet Güdük'ü vurduktan sonra tabanca ile belediyenin içerisinde defalarca havaya ateş açarak binadan ayrıldı. Mikail Güvenir akabinde bölgedeki Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Samet Güdük'ü belediyenin hemen karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Güdük kurtarılamadı.

Şüpheli Mikail Güvenir'in emniyetteki ifadesinde, "Beni dolandırdı, yaklaşık 1 milyon 500 bin TL alacağım vardı vermedi. Sinirlendim vurdum. Pişmanım, aklımda vurmak yoktu, sinirlenip vurdum. Öldürmek istemiyordum, korkutacaktım sadece" dediği ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından kasten adam öldürme suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili'nin Katil Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika


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