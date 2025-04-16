Adana'da Polis Haftası Kutlaması Biber Gazlı Müdahaleye Yaklaştı

Adana usulü polis haftası kutlaması az daha biber gazlı müdahaleyle bitecekti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kavga ihbarına giden polis, gerçek zannettikleri olayı şaka olduğunu biber gazı kullanacağı anda anladı. Bir elinde biber gazı olan polise, kutlama amaçlı polis gül verince ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Türki Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümü ve Polis Haftası çerçevesinde bu kez Adana Kozan'da ilginç bir olay yaşandı. Kozan Kalesi çalışanları, kavga ihbarı yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, ihbar sonrası bölgeye gelerek senaryo gereği kavga edenlerin rollerini gerçekmiş gibi yapması nedeniyle ayırmaya çalıştı. Polis tam biber gazı ile müdahaleye hazırlanırken, çalışanlar, 'Polis Haftası' kutlaması için şaka yaptıklarını söyledi. Başta duruma inanmayan polise, gül verildi. Bir elinde biber gazı diğer eline gül olan polislerle birlikte pasta kesildi.

Kozan Belediyesi Kozan Kale İşletme Sorumlusu Saliha Yurduseven Tekgöz, polislerin huzur ve güven için her zaman sahada olduğunu belirterek, biraz farklı bir şekilde kaleye davet edip polis haftalarını kutladıklarını söyledi.