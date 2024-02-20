Adana\'da Ruhsatsız Silah Taşıyanların Tutuklu Yargılanmasıyla Suç Oranları Düştü

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "23 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayata geçirilen 'ruhsatsız silah taşıyan herkesin tutuklu yargılanması' ile güvenlik birimlerimizin titiz çalışmaları sayesinde, suç oranlarında büyük düşüş yaşandığını söyledi.
Köşger, İl Asayiş Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Adana'da 2023 yılında bir önceki yıla göre yaşanan düşüşe dikkat çekti. Köşger, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığınca 'ruhsatsız silah taşıyan herkesin tutuklu yargılanması' yönünde alınan karar doğrultunda 23 Ekim'den bu yana 119 günlük veriler hakkında bilgi verdi.
Köşger, "Kentimizin asayişinin sağlanması noktasında ilimizde çok ciddi bir karara imza attık. Bu kararın uygulandığı tarihten itibaren yansıyan suç oranlarında azalış, bu konuda gerçekten ne derece doğru bir karar alındığını bizlere gösteriyor. 23 Ekim (119 gün öncesi) öncesi verilere baktığımızda ateşli silah kullanılarak öldürülen kişi sayısı 43 kişi iken 23 Ekim sonrasında 13 kişiye düşmüştür. Ateşli silah kullanmak suretiyle kasten adam öldürme oranlarında 23 Ekim sonrasına (119 gün sonrasına) baktığımızda yüzde 69,8 düşüş yaşandığını görüyoruz. Ateşli silah kullanmak suretiyle kasten yaralama olaylarında da çok ciddi düşüş olduğuna değinen Vali Köşger, "Yine 23 Ekim öncesi verilere baktığımızda ateşli silah kullanılarak yaralanan kişi sayısı 340 kişiden 23 Ekim sonrasında 188 kişiye düşmüş, yani % 44 oranında gerilemiştir" dedi.
"Göreve Geldiğimiz İlk Andan İtibaren Adana'nın 7/24 Güvenle Yaşayan Bir Kent Olması Çalışıyoruz"
Köşger, şöyle devam etti:
"İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın koordinesinde ülkemizin tüm vilayetlerinde büyük bir özveriyle yürütülen " Türkiye'nin Huzuru" faaliyetlerinin ilimizde de hassasiyetle uyguluyoruz. Suçla mücadelede caydırıcı tedbirler alarak terör başta olmak üzere uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelemizi tüm güvenlik güçlerimizle koordineli olarak tereddütsüz ve tavizsiz şekilde yürütüyoruz. Bu çalışmaların meyvelerini aldığımızı görmek de motivasyonumuzu arttırıyor. Her şeyden önce bu güzel kente karşı bir sorumluluğumuz var. Adana'nın tüm bu güzelliklerini gölgede bırakacak hadiseleri en aza indirmek istiyoruz. Kendine has dokusuyla ülkemizin en nadide kentlerinden Adana ve bu özel kentin insanları her şeyin en güzelini hak ediyor. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Adana'nın üçüncü sayfa haberlerindeki konumunu değiştireceğimize yürekten inanıyorum. Çok net ve kararlılıkla söylüyorum ki Adana, huzurun ve güvenliğin kenti olacak." - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Ruhsatsız Silah Taşıyanların Tutuklu Yargılanmasıyla Suç Oranları Düştü - Son Dakika
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