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Adana'da Ruhsatsız Silah Ticaretine Operasyon: 8 Tabanca ve Parçaları Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Ruhsatsız Silah Ticaretine Operasyon: 8 Tabanca ve Parçaları Ele Geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polis ruhsatsız silah ticaretini önlemek amacıyla Yüreğir ilçesinde gerçekleştirdikleri baskında 8 ruhsatsız tabanca ile tabanca yapımında kullanılan çok sayıda parçayı ele geçirdi. Operasyon sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana\'da Ruhsatsız Silah Ticaretine Operasyon: 8 Tabanca ve Parçaları Ele Geçirildi
01.01.2024 - 10:01,
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Adana'da polis ruhsatsız silah ticaretini önlemek için iki eve yaptığı baskında 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca yapımında kullanılan parça ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretinin önüne geçmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışma çerçevesinde Yüreğir ilçesinde bulunan 2 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Yapılan baskında 5 kişi gözaltına alındı, evdeki arama çalışmalarında ise 8 ruhsatsız tabanca, 90 şarjör, 88 mermi ve tabanca yapımında kullanılan, 3 sürgü, 115 ağzı açık namlu, 117 kapalı namlu, 29 icra yayı, 80 namlu birleştirme takımı, 25 tabanca aparatı ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Ruhsatsız Silah Ticaretine Operasyon: 8 Tabanca ve Parçaları Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Ruhsatsız Silah Ticaretine Operasyon: 8 Tabanca ve Parçaları Ele Geçirildi - Son Dakika
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