Adana'da şafak baskınında cezaları 12-25 yıl olan 4 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Adana'da şafak baskınında cezaları 12-25 yıl olan 4 firari hükümlü yakalandı

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Adana\'da şafak baskınında cezaları 12-25 yıl olan 4 firari hükümlü yakalandı
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Adana'da polis ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonda, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarından 12 ila 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Adana'da polis ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonda, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde suçlarından 12 ila 25 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda firari hükümlülerin saklandığı adresleri belirledi. Şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan Yusuf G., uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan Sedat A., yağma ve dolandırıcılık suçlarından 23 yıl hapis cezası bulunan Derman G. ile hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan Fatih K. yakalandı.

Yakalanan firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkDolandırıcıHırsızlık3. SayfaGüvenlikGüncelPolisAdanaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da şafak baskınında cezaları 12-25 yıl olan 4 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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