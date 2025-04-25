Adana\'da Selde Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı

Adana'da dün gece etkili olan yağmurda göle dönen yolda kalan servis aracında mahsur kalan çocukları itfaiye erleri omuzlarına alarak kurtardı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde gece başlayan ve şiddetini artıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yollar göle döndü, birçok araç yolda ilerleyemedi. 23 Nisan etkinliğinden dönen ve çocukları taşıyan bir servis de göle dönen yolda kaldı. Bunun üzerine servistekiler 112'yi arayarak haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Servisin olduğu yere ulaşan ekipleri çocukları tek tek omuzlarına alıp suyun olmadığı yere çıkartıp kurtardı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. - ADANA