Adana'da Serinlemek İçin Kanala Giren 2 Çocuk Akıntıya Kapıldı - Son Dakika
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Adana'da Serinlemek İçin Kanala Giren 2 Çocuk Akıntıya Kapıldı

Adana\'da Serinlemek İçin Kanala Giren 2 Çocuk Akıntıya Kapıldı

Adana'da sıcak havanın etkisiyle serinlemek isteyen 2 çocuk, sulama kanalına girdi. Ancak çocuklar akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çevredekilerin yardımıyla çocuklar kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ağır olduğu belirtildi.

30.03.2024 16:39  Güncelleme: 16:42
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Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren 2 çocuk akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla kanaldan çıkartılan çocuklar hastaneye kaldırılırken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da bugün araç termometreleri 35 dereceyi gösterdi. Sıcak havanın etkisini gösterdiği kentte sıcaktan bunalan 12-13 yaşlarındaki 2 çocuk ise merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde sulama kanalına girdi. Bir süre sonra 2 çocuk akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı ve bağırıp çevredekilerden yardım istedi. Çocukların bağırması üzerine olay yerine gelen vatandaşlar sulama kanalına atlayıp çocukları kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri 2 çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Çocukların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, sulama kanalına giren çocuklardan birinin terliğinin kanal kenarında kaldığı görüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Serinlemek İçin Kanala Giren 2 Çocuk Akıntıya Kapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Serinlemek İçin Kanala Giren 2 Çocuk Akıntıya Kapıldı - Son Dakika
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