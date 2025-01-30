Adana'da Silah Kaçakçılarına Operasyon - Son Dakika
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Adana'da Silah Kaçakçılarına Operasyon

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Adana'da düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı, 11'i tutuklandı, silah ve mermi ele geçirildi.

30.01.2025 10:33
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Adana'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı

Adana'da silah kaçakçılarına yapılan operasyonda hafif makineli tüfek, 2 kalaşnikof ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

ADANA - Adana'da silah ticareti yapan kişilere yönelik şafak vakti gerçekleştiren operasyonda 26 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde uzun namlulu tüfek, hafif makineli tüfek ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yapan 28 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Harekat timlerinin de desteğiyle şafak vakti söz konusu şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise 2 kalaşnikof, hafif makineli tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 118 mermi ve 138 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla 14 kişide savcılıktan serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Silah Kaçakçılarına Operasyon - Son Dakika

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