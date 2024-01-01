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Adana'da silah üretimi yapılan iki eve operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
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Adana'da silah üretimi yapılan iki eve operasyon: 5 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretini önlemek amacıyla Yüreğir ilçesinde bulunan 2 adrese baskın düzenledi. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca ve tabanca yapımında kullanılan çok sayıda parça ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

Adana\'da silah üretimi yapılan iki eve operasyon: 5 gözaltı
01.01.2024 - 23:06,  Güncelleme: 23:11
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Adana'da silah üretimi yapılan iki eve operasyon: 5 gözaltı

ADANA - Adana'da polis ruhsatsız silah ticaretini önlemek için iki eve yaptığı baskında 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca yapımında kullanılan parça ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretinin önüne geçmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışma çerçevesinde Yüreğir ilçesinde bulunan 2 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Yapılan baskında 5 kişi gözaltına alındı, evdeki arama çalışmalarında ise 8 ruhsatsız tabanca, 90 şarjör, 88 mermi ve tabanca yapımında kullanılan, 3 sürgü, 115 ağzı açık namlu, 117 kapalı namlu, 29 icra yayı, 80 namlu birleştirme takımı, 25 tabanca aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da silah üretimi yapılan iki eve operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika


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