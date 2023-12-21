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Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 44 yaşındaki Turan Rigan hayatını kaybetti. Olayın ardından polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana\'da silahlı saldırı: 1 ölü
21.12.2023 - 03:37,
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 44 yaşındaki Turan Rigan hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi 58. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saltuk Apartmanı önünde otomobilinden inerek evine giden Turan Rigan, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Rigan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, Rigan'ın cenazesi otopsiye kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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