Adana'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Adana\'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı
09.05.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da avize dükkanındaki saldırıda yaralanan kişi için düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Adana'da bir avize dükkanında çalışan kişiyi başından ve göğsünden tabancayla vurarak ağır yaralayan 2 şüpheli, polis ekiplerinin 20 kilometrelik alanda yaklaşık 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu yakalandı. Emniyette susma hakkını kullanan 2 şüpheli ve saklanmalarına yardım ettiği belirlenen bir şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 5 Mayıs günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin M. (24) ve Enes S. (20) avize dükkanında çalışan Nizamettin A.'ya (34) silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda Yasin M. ile Enes S. tabanca ile Nizamettin A.'ya defalarca ateş açıp, otomobil ile olay yerinden kaçtı. Başından ve göğsünden vurulan Nizamettin A., kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Nizamettin A.'yı hastaneye kaldırdı. Nizamettin A.'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. 20 kilometrelik alanda yaklaşık 500 saatlik görüntüyü incelemeye alan polis, söz konusu şüphelilerin Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.

Belirlemelerin ardından yapılan operasyon ile Yasin M., Enes S. ve saklanmalarına yardımcı olan Yusuf K. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularında Yasin M., Enes S. ve saklanmalarına yardımcı olan Yusuf K.'nin polisin sorularını yanıtsız bırakarak susma hakkını kullandıkları öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da gece kulübü ve restoranlara sahte içki operasyonu: 2 ton 350 litre alkol ele geçirildi İstanbul'da gece kulübü ve restoranlara sahte içki operasyonu: 2 ton 350 litre alkol ele geçirildi
Hüseyin Tatlı’dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son Yeni yasa teklifi Meclis'e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Aleyna Çakır’ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu Aleyna Çakır'ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat

10:25
Yapay zeka mı gerçek mi AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
10:05
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
08:26
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
08:00
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
07:37
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 11:04:50. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.