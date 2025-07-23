Adana\'da Silahlı Saldırı: Sürücü Ağır Yaralı

Adana'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda araç sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, 22 Temmuz günü akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobile, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Defalarca ateş açılan araçta bulunan sürücü vücudunun çeşitli yerlerinden tabanca ile vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ismi öğrenilemeyen yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. - ADANA