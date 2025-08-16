Adana'da Su Borusu Patladı, Sokaklar ve Evler Sular Altında Kaldı - Son Dakika
Adana'da Su Borusu Patladı, Sokaklar ve Evler Sular Altında Kaldı

Adana\'da Su Borusu Patladı, Sokaklar ve Evler Sular Altında Kaldı
16.08.2025 10:07  Güncelleme: 10:13
Adana'nın Yüreğir ilçesinde ASKİ'ye ait içme suyu borusunun patlaması sonucu sokaklar ve evler sular altında kalırken, mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Daha önce de benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, maddi hasar yaşadıklarını ifade etti.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde ASKİ'ye ait içme suyu borusunun patlamasıyla sokaklar ve evler sular altında kaldı. Vatandaşlar daha önce de su borusunun patladığını belirterek tepki gösterdi.

Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde Adana Büyükşehir Belediyesi iştiraki ASKİ'ye ait içme suyu borusu, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından sokaklar kısa sürede göle dönerken, evleri de su bastı. Mahalle sakinleri, ani su taşkını nedeniyle evlerinde ve bahçelerinde maddi hasar oluştuğunu belirterek duruma tepki gösterdi. ASKİ ekipleri, patlayan borunun onarılması ve suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

"Halen sularımız kesik"

Mahalle sakinlerinden Necati Urba, "Geçtiğimiz aylarda da su borusu patlamıştı. Sabah işe geldik her taraf suydu, ekipleri çağırdık geldiler ama halen sularımız kesik. Mağdur olduk" dedi.

Mahalle sakinlerinden Gülistan Büyükkaya, "Sürekli bu sorunu yaşıyoruz. Ben 4 yıldır bu mahalledeyim 3 defa su borusu patladı. Evi su basmadı ama kapının önüne kadar su geldi" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Mehmet Eset de, "Sabah su patladı, deniz gibi su evi bastı. Çocuklarımız hep korktu, ikinci kata çıktık. Su patlamasını her zaman yaşıyoruz, patlamayan bir şey yok. Vatandaşlar hep mağdur oldu" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

