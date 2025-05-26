Adana\'da Sulama Kanalına Düşen Cipten İki Kişi Kurtarıldı

Adana'da sulama kanalına düşen cipten çıkıp kanalda sürüklenen iki kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç, Sarıhamzalı Mahallesi'nde sulama kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cipten çıkan iki kişi akıntı nedeniyle suda sürüklenmeye başladı. Kanala giren vatandaşların ulaştığı 2 kişi, kıyıya çıkarıldı.

Kurtarma çalışması bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. - ADANA