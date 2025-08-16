Adana\'da Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu

Adana'da sulama kanalında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir erkek şahsa ait cesedin sürüklendiğini fark etti. İhbar üzerine bölgeye dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisler cesedi kanaldan çıkarttı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. - ADANA