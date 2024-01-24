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Adana'da Sünger Deposu Yangında Kül Oldu - Son Dakika
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Adana'da Sünger Deposu Yangında Kül Oldu

Adana'da mobilyacılar sitesinde bulunan sünger deposunda çıkan yangında işyeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İşyeri sahibi yangından kısa süre önce bir akrabasının düğünü için dükkanını kapatıp ayrıldığı öğrenildi. Yangın sırasında çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle itfaiyenin müdahalesini izledi.

Adana\'da Sünger Deposu Yangında Kül Oldu
24.01.2024 - 20:49,  Güncelleme: 20:50
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Adana'da sünger deposu yangında kül oldu

Sünger deposunun sahibi yangın çıkmadan kısa süre önce akrabasının düğününe gitmek için işyerinden ayrıldığı öğrenildi

Çevredeki meraklı vatandaşlar itfaiyenin müdahalesini keyifle izledi

ADANA - Adana'da mobilyacılar sitesinde bulunan sünger deposunda çıkan yangında işyeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İşyeri sahibi yangından kısa süre önce bir akrabasının düğünü için dükkanını kapatıp ayrıldığı öğrenildi.

Olay, Yüreğir ilçesinde bulunan Mobilyacılar sitesindeki sünger deposunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, işyeri sahibi Halil Başkurt bir akrabasının düğününe katılmak için dükkanını kapatıp ayrıldı. Kısa süre sonra bir anda işyerinden alevler yükselmeye başladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken işyeri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında çevredeki vatandaşlar meraklı gözlerle itfaiyenin müdahalesini izledi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Sünger Deposu Yangında Kül Oldu - Son Dakika


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