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Adana'da Şüpheli Kutu Alarmı - Son Dakika
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Adana'da Şüpheli Kutu Alarmı

Adana'da bir taksiye binen yolcu, valiliğin karşısındaki ara sokağa gelince taksiyi durdurup, karton kutusunu da almadan kaçınca polisi alarma geçirdi. Kontrollü bir şekilde fünye ile patlatılan kutunun içinden bez parçaları çıktı. Şüpheli şahıs ise polis tarafından aranıyor.

Adana\'da Şüpheli Kutu Alarmı
27.12.2023 - 12:54,
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Adana'da taksiye binen bir yolcu, valiliğin karşısındaki ara sokağa gelince taksiyi durdurup, karton kutusunu da almadan kaçınca, polisi alarma geçirdi. Kontrollü bir şekilde fünye ile patlatılan kutunun içinden bez parçaları çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir taksiye yolcu bindi. Taksici yolcunun yanında bulunan karton kutuyu bagaja koydu. Bir süre sonra yolcu Adana Valiliği karşısındaki ara sokağa geldiklerinde taksiyi durdurup kutuyu da almadan kaçtı. Bunun üzerine korkan taksici durumu polise bildirip taksiyi de yol ortasında durdurdu. Olay yerine ihbar üzerine bomba imha ekipleri geldi. Polis taksinin durduğu yerin valilik karşısı olması ve emniyet müdürlüğü binasına da yakın olmasından dolayı kutuda bomba olabileceği üzerinde durdu. Bomba imha ekipleri taksideki kutuya fünye yerleştirip, kontrollü bir şekilde patlattı. Kutu parçalanırken, içinden bez parçaları çıktı. Meraklı vatandaşlar ise o anları film izler gibi izledi.

Polis şimdi her yerde kutuyu bırakıp kaçan şahsı arıyor. - ADANA

Kaynak: İHA
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Seyhan, Adana, Güvenlik, Polisiye, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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