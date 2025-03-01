Adana\'da Tabanca Operasyonu: 2 Gözaltı

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Adana'da 1'i butik olmak üzere 2 iş yerine düzenlenen operasyonda 3 otomatik tabanca ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Yüreğir ilçesinde 1'i butik olmak üzere 2 iş yerinde ruhsatsız tabanca ve otomatik tabanca ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda 3 otomatik tabanca ve 1 ruhsatsız tabanca ile 22 otomatik tabanca şarjörü ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA