Adana'da Tabanca Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Adana'da Tabanca Operasyonu: 2 Gözaltı

Adana\'da Tabanca Operasyonu: 2 Gözaltı

Adana'da düzenlenen operasyonda 4 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

01.03.2025 10:41
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Adana'da 1'i butik olmak üzere 2 iş yerine düzenlenen operasyonda 3 otomatik tabanca ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Yüreğir ilçesinde 1'i butik olmak üzere 2 iş yerinde ruhsatsız tabanca ve otomatik tabanca ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda 3 otomatik tabanca ve 1 ruhsatsız tabanca ile 22 otomatik tabanca şarjörü ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Tabanca Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika

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