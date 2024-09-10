Adana\'da Araçta Silah ve Kaçak Telefon Ele Geçirildi

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Adana'da Çukurova polisinin takibe aldığı 2 otomobilin radyo bölümünde özel düzenekle yapılmış zuladan 6 ruhsatsız tabanca çıktı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah taşıdığı tespit edilen 2 otomobili takibe aldı. Takip neticesinde Çukurova polisi araçların önünü keserek durdurdu.

Radyo bölümündeki düzenekten silahlar çıktı

Ekipler, otomobillerde yaptığı arama çalışmasında radyo bölümüne özel düzenek yapıldığı tespit etti. Özel düzeneği açan polisler zuladan 6 ruhsatsız tabanca, 9 şarjör, 147 mermi ve 7 kaçak telefon ele geçirdi.

Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. - ADANA