Adana'da Taksici Bıçaklandı

29.05.2026 16:00
Yol verme tartışmasında bir taksici, kimliği belirsiz bir kişi tarafından 5 yerinden bıçaklandı.

Adana'da yol verme tartışmasında önü kesilen taksici, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından vücudunun 5 yerinden bıçaklandı. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre taksici Hamza A. ismi öğrenilemeyen 34 DYU 256 plakalı otomobil sürücüsüyle yol verme yüzünden tartıştı. 34 DYU 256 plakalı otomobil sürücüsü Hamza A.'yı takip etmeye başladı ve bunun üzerine Hamza A., petrol istasyonunda konuşmak için durdu. Bu sırada sürücü, otomobilden inerek Hamza A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden 5 kere bıçaklayıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hamza A.'yı ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırırken polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Hamza A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Adana, Yaşam, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
