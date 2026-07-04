Adana'da Tatlıcıya Yeniden Silahlı Saldırı

Adana'da geçen yıl haraç vermeyi reddettiği gerekçesiyle iki kez kurşunlanan ve yabancı numaralardan "İş yerine el bombası attıracağım" şeklinde tehdit mesajları aldığı iddia edilen tatlıcıya bir kez daha silahlı saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde gerçekleşen saldırı anı iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Caddesindeki bir tatlıcı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önüne gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla peş peşe ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İş yeri sahibi Serdar Kılınç (33), geçen yıl da haraç vermeyi reddettiği gerekçesiyle Temmuz ve Ekim aylarında iki ayrı silahlı saldırının hedefi olmuştu. O dönem Kılınç'ın yabancı numaralardan tehdit mesajları aldığı, gönderilen mesajlarda "Bir dahaki mermiler direkt sizlerden birine denk gelecek", "Dükkanınıza el bombası attıracağım", "Ya parayı vereceksiniz ya da bu saatten sonra tatlıcınız diye bir şey olmayacak" ifadelerinin yer aldığı öne sürülmüştü.

Geçen yıl gerçekleştirilen soruşturma kapsamında silahlı saldırılarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler yakalanarak tutuklanmıştı. Ancak aradan geçen sürenin ardından aynı iş yerine yeniden silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kaçan saldırganların yakalanması için güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alınırken, saldırının önceki olaylarla bağlantısının olup olmadığının da araştırıldığı öğrenildi. - ADANA