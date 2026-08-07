Taziye evinde husumetlilerini tabancayla kovalayan şüpheli gözaltına alındı

Adana'da taziye evinde husumetlilerini silahla kovalayan şahıs polis ekiplerince silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Çukurova ilçesi Belediye Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.Y., bir yakınının taziye evine gittiği sırada husumetlileriyle karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine B.Y., belinden çıkardığı tabancayla husumetlilerini kovalamaya başladı. Yaşanan panik cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, şüpheli B.Y.'yi olay yerine yakın bir noktada tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.