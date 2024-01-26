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Adana'da Tofaş Otomobil ile Elektrikli Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Adana'da Tofaş Otomobil ile Elektrikli Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Tofaş marka otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ve diğer iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana\'da Tofaş Otomobil ile Elektrikli Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
26.01.2024 - 22:25,
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Adana'da Tofaş marka otomobil ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 80 HB 704 plakalı Batuhan T. idaresinde Tofaş marka otomobil ile yabancı uyruklu Luay El Rabi (28) idaresindeki 01 MB 5995 plakalı 3 tekerli elektrikli motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Luay El Rabi olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilin sürücüsü Batuhan T. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi ile motosikletteki ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Luay El Rabi'nin cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana'da Tofaş Otomobil ile Elektrikli Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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