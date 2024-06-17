Adana'nın Aladağ ilçesinde Tofaş otomobilin uçurumdan yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Aladağ ilçesine başlı Başpınar Mahallesi Hasan Dede mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçta bulunan 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Tofaş otomobil uçurumdan yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika
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