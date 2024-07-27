Adana'da Toplu Taşıma Sürücülerine Korna Cezası - Son Dakika
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Adana'da Toplu Taşıma Sürücülerine Korna Cezası

Adana'da toplu taşıma araçlarının gereksiz korna çalması üzerine trafik polisleri 1 saatlik çalışma yaparak sürücülere ceza kesti. Çalışma sonucunda 24 sürücüye gereksiz korna çalmaktan, 15 sürücüye kapıları açık şekilde ilerlemekten, 21 sürücüye durak harici yolcu indirmekten ve 17 kişiye emniyet kemeri kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

27.07.2024 09:37
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Adana'da toplu taşıma araçlarının gereksiz korna basmasından dolayı trafik polisleri yaptığı 1 saatlik çalışmada sürücüleri ceza yağmuruna tuttu. Ceza yiyen bir sürücülerden biri, "Kornaya bastığımı bile farkında değilim" derken başka bir sürücü de, "Saatime yetişmeye çalıştığım için kornaya bastım" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların toplu taşıma araçlarının gereksiz yere kornaya basması şikayetleri üzerine harekete geçti. Trafik polisleri kentin işlek caddelerinden biri olan Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde 1 saat boyunca toplu taşıma araçlarının kural ihlallerine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmadan gereksiz korna çalan 24 sürücüye, kapıları açık şekilde ilerleyen 15 sürücüye, durak harici yolcu indiren 21 sürücüye ve emniyet kemeri kullanmayan 17 kişiye cezai işlem uyguladı.

Gereksiz korna çaldığı için ceza yiyen toplu taşıma sürücüsü Cumali Gürhan, "Gereksiz yere basmadım. Kornaya bastığımı bile farkında değilim" diyerek savunma yaptı.

Bir başka sürücü Mehmet Avcı ise, "Saatime yetişmeye çalıştığım için kornaya bastım" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Toplu Taşıma Sürücülerine Korna Cezası - Son Dakika

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