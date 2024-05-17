Adana'da trafik kazası: 4 kişi ağır yaralandı

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Trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü: 4 ağır yaralı

ADANA - Adana'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi ağır yaralandı. Tarlaya ve yola savrulan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar ile İmamoğlu arasındaki karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Opel marka 01 AKB 947 plakalı hafif ticari araç ile 80 AV 393 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç buğday tarlasına savurulurken otomobil hurdaya döndü. İki araçta da bulunan şahıslar yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler 112'yi arayarak haber verdi. Olay yerine kısa sürede jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, yola ve tarlaya savrulan yaralılar da ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kaza da 4 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.