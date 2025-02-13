Adana\'da Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Adana'da motosikletinde 5 bin 92 uyuşturucu hap ele geçirilen şüphelinin ifadesinde, "Uyuşturucu madde kullanmıyorum da satmıyorum da, bana ait değil" dediği öne sürüldü. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahmet K.'nin (56) uyuşturucu satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı. Narkotik polisleri bunun üzerine şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'ndeki adrese baskına gitti. Bu sırada Ahmet K.'yi motosikletiyle seyir halinde gören narkotik polisi, aracı durdurdu.

Motosikletin koltuğunun altında poşet içerisinde 5 bin 92 uyuşturucu hap ile 1.56 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Burada ki ifadesinde Ahmet K.'nin "Uyuşturucu maddelere bana ait değil. Ben uyuşturucu madde kullanmıyorum da satmıyorum" şeklinde savunma yaptığı öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA