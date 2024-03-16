Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
ADANA - Adana'da polis ekiplerince bir eve ve iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Sümer Mahallesi'nde bir ev ve iş yerinde uyuşturucu ihbarı aldı. Ekiplerin ev ve iş yerine yaptığı baskında 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 şarjör, 36 tabanca mermisi, 1 hassas terazi ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli Z.Y., gözaltına alındı.
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil tarlaya uçtu ve içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir çiftlikte çıkan yangında ahşap bir ev alev topuna dönerek küle döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Bursa Emniyet Müdürlüğü, okul önleri ve çevrelerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde 'Huzurlu Eğitim 2' uygulaması gerçekleştiriyor. Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler polise teşekkür ediyor. Uygulamaların artarak devam edeceği belirtiliyor.
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