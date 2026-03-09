Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 115 gram kubar esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Sarıçam ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 2 kilo 115 gram kubar esrar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 31 bin 850 TL ile haciz ve yakalamalı kaydı bulunan 1 araç ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli K.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ADANA