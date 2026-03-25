Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.M. ve Y.C.K. isimli şahısları düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA
