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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda bonzai, esrar, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Adana\'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
27.12.2023 - 10:10,
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Şehmus B., Şehmus A. ile Yaşar T. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan arama çalışmalarında 64.35 gram bonzai hammdesi, 262,92 gram esrar, 901,21 gram bonzai ile ruhsatsız tabanca ve 11 adet mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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