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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Adana'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 4 kişi tutuklandı. Operasyonda yapılan baskınlarda 5 şüpheli yakalanırken, çeşitli miktarda uyuşturucu ve diğer malzemeler ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
03.01.2024 - 09:56,
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Adana'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen Kazım D., Mehmet Sena A., Umut T., İbrahim T. ve Umut G.'nin evlerine baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 5 şüpheli de yakalanırken, ikametlerde yapılan arama çalışmalarında, 426,93 gram bonzai, 470,61 gram bonzai çoğaltmada kullanılan tütün, 173,62 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 11,46 gram bonzai hammaddesi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüphelilerden Kazım D., Mehmet Sena A., Umut T. ve İbrahim T. tutuklandı, Umut G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika


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