Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Adana'da narkotik polisleri, lüks araçla uyuşturucu taşıyan şüphelileri yakaladı, 2 tutuklandı.

14.09.2024 10:14
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Adana'da narkotik polislerinin lüks araçla uyuşturucu madde taşıyan şüphelileri yakaladığı anlar anbean kaydedildi. Yere yatırılarak etkisiz hale getirilen şüphelilerin aracından 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirilirken yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tır sürücüsü Necmettin A.'nın kente yüklü miktarda uyuşturucuyu getirdiği bilgisine ulaştı. Tırı takip eden narkotik polisleri, Necmettin A.'nın uyuşturucu maddeyi Mehmet T.'ye verdiğini belirledi.

"Film gibi operasyonla yakaladılar"

Daha sonra aracı takibe alan narkotik polisleri bir süre sonra aracının önünü kesip silah çekerek şüphelileri aşağı indirdi. Film gibi operasyon anbean görüntülenirken şüpheliler yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

Araçta yapılan aramalarda ise valiz içerisinde 6 pakette toplam 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden Mehmet T, sorgusunda susma hakkını kullanırken Necmettin A., daha önce Mehmet T. ile anlaşarak aldığı çantayı kamyoncular garajında tekrar Mehmet T.'ye teslim ettiğini söyledi.

Diğer şüpheli Şahin T. ise uyuşturucu ile alakası olmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet T. ve Necmettin A. tutuklanırken Şahin T., ev hapsi cezası aldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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