Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 98.41 Gram Eroin ve 69.38 Gram Bonzai Ele Geçirildi

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Adana'da narkotik polisleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 98.41 gram eroin ile 69,38 gram bonzai ele geçirirken 3 kişiyi de yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Yapılan operasyonlarda Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde Süleyman Ğ. ile Serdar S. yakalanırken 118 pakette satışa hazır halde 98.41 gram eroin madde ele geçirildi. Kayalıbağ Mahallesi'nde ise A.Ç. yakalanırken 69,38 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk olurken A.Ç. tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA