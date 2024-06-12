Adana'da yapılan operasyonda 267 şüpheli tutuklandı, 13 ruhsatsız silah ele geçirildi

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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan ve 267 şüphelinin tutuklandığı tarihin en büyük operasyonunda, 2 uzi olmak üzere 13 ruhsatsız silah ele geçirildiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan tarihin en büyük operasyonu 'Narkoçelik-21'de 266 kişinin tutuklandığını duyurmuştu. Bakan Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonda 3 Haziran'da Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 282 kişiyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken 266'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Yapılan çalışmalarda firar olan 1 kişi daha yakalanarak tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 267'ye çıktı.

Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan arama çalışmalarında 11 ruhsatsız tabanca, 2 uzi ele geçirildiği de ortaya çıktı. - ADANA