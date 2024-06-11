Adana'da 'Narkoçelik-21' operasyonunda liderlerin de bulunduğu 9 kişilik uyuşturucu şebekesi çökertildi - Son Dakika
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Adana'da 'Narkoçelik-21' operasyonunda liderlerin de bulunduğu 9 kişilik uyuşturucu şebekesi çökertildi

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Adana'da düzenlenen 'Narkoçelik-21' operasyonunda torbacıların müşterileriyle şifreli konuştuğu ortaya çıktı. Şebekede liderlerin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Operasyonda toplamda 267 kişi tutuklandı.

11.06.2024 10:04
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Adana'da düzenlenen 'Narkoçelik-21' operasyonunda torbacıların müşterileriyle konuşurken polise yakalanmamak için kubar esrara "Kübra var mı?, metamfetamine ise "Ice var mı?" diyerek şifreli konuştukları ortaya çıktı. Ayrıca şahısların polise de "amca" dediği öğrenildi. Operasyonda aralarında liderlerinin de bulunduğu 9 kişilik uyuşturucu şebekesi de çökertildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran'da yaptığı 'Narkoçelik-21' operasyonunda yakaladığı 266 kişi tutuklanmıştı. Bu çerçevede bir uyuşturucu çetesinin lideri olan Nuri Can K.'nın (25) yakalama çalışmaları devam etti.
"Trafikte yakalandı"
Narkotik polisleri izini sürdüğü Nuri Can K.'yı trafikte otomobille seyir halindeyken takibe aldı. Narkotik polisleri Seyhan ilçesine bağlı Bakımyurdu Caddesi'nde şüphelinin kullandığı aracın önünü keserek yakaladı.
"Uyuşturucunun şifresi 'Kübra var mı?', 'Ice var mı?'"
Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesinde 1'i kadın 8 kişinin yer aldığı şebekede uyuşturucu satılırken şifreli konuşulduğu tespit edildi. Nuri Can K.'nın liderliğini yaptığı şebekede kubar esrar olacak kişilerin "Kübra var mı?", metamfetamin alacak kişilerin ise 'Ice var mı' sorularını yönelttiği öğrenildi.
"Polise 'Amca' diyorlar"
Şebeke aynı zamanda telefonda görüşme yaptığı zaman teknik takibe takılmamak için kendi aralarında polis "amca" dedikleri de öğrenildi.
Çete üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan Pınar K., Murat O., Hüseyin D., Özgür S., Uğur Can S., Mehmet S., Kaan K. ve Umut G.'nin ardından adliyeye sevk edilen Nuri Can K.'da çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yapılan operasyonda tutuklu sayısı 267'ye yükseldi. - ADANA

Adana\'da \'Narkoçelik-21\' operasyonunda liderlerin de bulunduğu 9 kişilik uyuşturucu şebekesi çökertildi
Kaynak: İHA

Operasyon, Şebeke, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 'Narkoçelik-21' operasyonunda liderlerin de bulunduğu 9 kişilik uyuşturucu şebekesi çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 'Narkoçelik-21' operasyonunda liderlerin de bulunduğu 9 kişilik uyuşturucu şebekesi çökertildi - Son Dakika
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