Adana\'da Uyuşturucu Partisi Operasyonu

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Adana'da Çukurova polisleri uyuşturucu partisi düzenlenen eve yaptığı operasyonda 6 kişiyi yakalarken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Toros Mahallesindeki bir ikamette uyuşturucu partisi düzenlendiği bilgisine ulaştı. Ekipler, bunun üzerine söz konusu eve operasyon yaptı. Yapılan operasyonda N.K (50), D.Ş (35), G.P (33), M.G (36), N.T (46), İ.Y (29) ve C.G (43) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu ticareti, kasten yaralama hırsızlık gibi suçlardan kayıtları bulunduğu öğrenildi. Evde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi. - ADANA