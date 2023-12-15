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Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Baba A., Hakan L. ve Şahin O.'yu uyuşturucu satarken yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramada toplam 510 gram esrar, 4.77 gram bonzai, 2.10 gram kokain, 104 sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Adana\'da uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
15.12.2023 - 22:29,
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- Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

İddiaya göre Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada Yusuf Baba A., Hakan L. ve Şahin O.'yu uyuşturucu satarken yakaladı.

Yapılan aramada şahısların üzerinden 11 pakette satışa hazır halde toplam 510 gram esrar, 3 pakette 4.77 gram bonzai, 2 pakette 2.10 gram kokain, 104 sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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