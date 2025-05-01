Adana'da uyuşturucu ticareti yapan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uzun süredir aranan ve uyuşturucu suçlarından haklarında hapis cezası bulunan şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu adresleri tespit edilen 8 firari için sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 8 şahıs da yakalandı. Emniyet ve adliyede işlemleri yapılan 8 hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?