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Adana'da Uzun Namlulu Silahla Dama Kaçan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Uzun Namlulu Silahla Dama Kaçan Şahıslar Yakalandı

Adana Seyhan'da polis, bir evde yapılan baskında uzun namlulu silahlarla dama kaçan şahısları yakaladı. Baskında 2 uzun namlulu silah ele geçirildi ve yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Adana\'da Uzun Namlulu Silahla Dama Kaçan Şahıslar Yakalandı
06.01.2024 - 09:44,  Güncelleme: 09:47
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Adana'da Seyhan polisi bir eve yaptığı baskında ellerinde uzun namlulu silahla dama kaçan şahısları yakaladı. İki uzun namlulu silah ele geçirdi. Yakalanan 2 kişide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi üzerine adrese baskın yaptı. Polis evin demir kapısını koçbaşıyla kırıp, içeri girdi. Bu sırada evdeki şüphelilerden D.A. (17) ile F.A. (17), 2 uzun namlulu silahı alarak dama kaçtı. Peşinden koşan ekipler, D.A. ve F.A.'yı yakaladı. Polis iki de uzun namlulu silah ele geçirdi. Polis iki şüphelinin yanı sıra evde olan Ali A., Ufuk Ş., Yasin E. ve Hakkı Yılmaz T.'yi de gözaltın aldı. Evde yapılan aramada silahlara ait 2 şarjör ile 48 mermi ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerde D.A ve F.A çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Uzun Namlulu Silahla Dama Kaçan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika


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