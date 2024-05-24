Adana\'da Yağmur Sonrası Yollar Göl Oldu, Çocuklar Yüzdü

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Adana'da sabah başlayan ve yarım saat süren yağmur nedeniyle çocuklar göle dönen yolda yüzdü.

Meteorolojinin uyarısının ardından sabah saat 08.00'de başlayan ve 08.30'a kadar devam eden yağmur nedeniyle hayat felç oldu. Özellikle merkez Yüreğir, Seyhan ve Çukurova ilçesinde birçok bulvar göle döndü. Ara sokak ve evleri su bastı. Çocuklar bu kez göle dönen yolda yüzerken, ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Bazı vatandaşlar sokaklar göle döndüğü için evlerinden çıkamadı. Bazı vatandaşlar ise evlerine giren suyu kova ile dışarı attı. Semt pazarları da göle dönünce pazarcılar perişan oldu. Yolların göle dönmesine bazı vatandaşlar esprili bir dille yaklaşarak, "Kim demiş Adana'da deniz yok. İşte deniz geldi" dedi. Bazı araçlar da göle dönen yolda arıza yapıp öylece kaldı. Meteoroloji yağmurun devam edeceği, yarın da etkili olacağını bildirdi.